«Вести-Рязань»: мужчина провалился под лед на озере и полчаса провел в воде

76-летний пенсионер выехал на велосипеде на лед Орехового озера, чтобы насладиться весенними видами и посмотреть на бобров. Однако он провалился под лед.

На Ореховом озере мужчина провалился под лед вместе с велосипедом и полчаса провел в ледяной воде, дожидаясь спасателей. Об этом сообщили «Вести-Рязань».

Как рассказали в сюжете, 76-летний пенсионер выехал на велосипеде на лед Орехового озера, чтобы насладиться весенними видами и посмотреть на бобров. Однако он провалился под лед.

«Я потом долго-долго барахтался. Решил идти по дну. По дну не получается. Думал пройду, но там каша. Потом смотрю — парень подбежал и бросил мне палку. Я взялся за нее, но дышать трудно было», — рассказал мужчина.

Отмечается, что палка оказалась короткой. Подойти к мужчине «по хрупкому льду никто не рискнул». Прохожие вызвали МЧС.

Спасатели вызволили пенсионера из ледяной воды, в которой он провел около получаса.

В сюжете добавили, что в машине скорой мужчина потерял сознание. Пришел в себя уже в больнице. Медики заявили, что мужчине повезло, обычно подобные ситуации заканчиваются обморожением конечностей и сильным переохлаждением организма.

Уточняется, что за прошедшую зиму в ожоговое отделение ОКБ поступило 20 пациентов с переохлаждением организма и обморожением конечностей. Так, 32-летний мужчина поскользнулся на дороге и ударился виском о бордюр. Без сознания рязанец пролежал около часа. В итоге Павел получил глубокое обморожение бедра третьей степени. Потребовалась пересадка кожи.

Медики призвали рязанцев быть особенно осторожными «в такую нестабильную погоду на улице». Отмечается, что переохладиться можно и в плюсовую температуру. Поэтому при любых изменениях в организме и теле нужно обращаться к врачам.

«А что касается водоемов, то про выход на весенний лед следует забыть. Сейчас это не прочный наст, а рыхлая снежная каша», — заключили в сюжете.

Ранее стало известно, что 12 марта из Орехового озера в Рязани достали мужчину.

Фото: скриншот из выпуска «Вести-Рязань»