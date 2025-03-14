В Рязанской области осудили женщину за долг по алиментам

Ей назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

В Рязанской области осудили 54-летнюю женщину за долг по алиментам. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что женщина лишена родительских прав и на основании решения суда обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако материальной помощи ребенку она не оказывала, денежных средств на ее содержание не предоставляла. Общая сумма задолженности составила более 250 тысяч рублей.

Сасовский районный суд назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год с возложением дополнительных обязанностей.