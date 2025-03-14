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В Рязани запустили новую меру поддержки для беременных студенток
Беременные студентки теперь могут бесплатно воспользоваться социальным такси.

В Рязани запустили новую меру поддержки для беременных студенток. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтруда и соцзащиты в соцсетях.

Беременные студентки теперь могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения:

  • больниц и поликлиник;
  • МФЦ;
  • почтовых отделений;
  • спортивно-оздоровительных комплексов;
  • нотариальных контор и отделений соцфонда.

Для вызова такси нужно набрать номер: +7 (4912) 212-730 (время работы необходимо уточнить дополнительно).