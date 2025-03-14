В Рязани запустили новую меру поддержки для беременных студенток
Беременные студентки теперь могут бесплатно воспользоваться социальным такси.
В Рязани запустили новую меру поддержки для беременных студенток. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтруда и соцзащиты в соцсетях.
Беременные студентки теперь могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения:
- больниц и поликлиник;
- МФЦ;
- почтовых отделений;
- спортивно-оздоровительных комплексов;
- нотариальных контор и отделений соцфонда.
Для вызова такси нужно набрать номер: +7 (4912) 212-730 (время работы необходимо уточнить дополнительно).