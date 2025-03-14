В Рязани осудили женщину за кражу денег с чужой банковской карты

В январе 2024 года осужденная нашла около входа в торговый центр банковскую карту и решила оплатить ей 15 покупок.

В Рязани осудили женщину за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в январе 2024 года осужденная нашла около входа в торговый центр банковскую карту и решила оплатить ей 15 покупок. В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Железнодорожный районный суд учел, что женщина ранее привлекалась к ответственности, и назначил наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе она просила изменить приговор и отправить ее отбывать наказание в колонию-поселение. Однако судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда оставила решение без изменений.