В России предложили маркировать товары «вернувшихся» западных брендов

На продукцию хотят помещать специальный знак: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!».

В России предложили маркировать товары «вернувшихся» западных брендов. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение к главе Минпромторга от председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

По его словам, в последние месяцы наблюдается процесс молчаливого возвращения компаний, покинувших российский рынок в период 2022 года.

«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — заявил Ветров.

Он предложил размещать на продукции надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!».