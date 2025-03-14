В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

Российские войска нанесли 15 ударов высокоточным оружием и БПЛА по газово-энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Российские войска нанесли 15 ударов высокоточным оружием и БПЛА по газово-энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

Освобождены 33 населенных пункта в зоне спецоперации и Курской области.

ВС РФ уничтожили четыре танка и 39 боевых бронированных машин противника.

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 1 135 беспилотников, 27 бомб JDAM, две ракеты «Нептун» и 17 снарядов HIMARS ВСУ.