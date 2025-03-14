Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
14°
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 86.62 -0 14/03
ЦБ EUR 94.26 0.29 14/03
Нал. USD 89.00 / 87.00 14/03 15:00
Нал. EUR 96.51 / 96.97 14/03 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
39 минут назад
110
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
13 111
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
12 652
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
21 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В историческом здании села Ижевское разместят магазин «Магнит»
Во время ремонта подрядчик нарушил положения градостроительного регламента. Речь идет об отделке фасада металлическими панелями, в то время как законом предусмотрены только кирпичная кладка или штукатурка.

В историческом здании села Ижевское Спасского района разместят магазин «Магнит». Об этом сообщает группа музея крестьянского фотографа Ивана Филатова ВКонтакте.

Во время ремонта подрядчик нарушил положения градостроительного регламента. Речь идет об отделке фасада металлическими панелями, в то время как законом предусмотрены только кирпичная кладка или штукатурка.

Региональный представитель компании заявил, что проект согласован в центральном офисе в Краснодаре, работы оплачены и останавливать их не станут. Юристы при изучении регламента назвали его «недоделанным документом».

«Здание, в котором будет открыт магазин, — это старинные торговые ряды. Редкие старожилы в селе помнят их в первозданном виде — с арочными проемами и ставнями (от них в стенах остались так называемые поворотные кулаки). До революции здесь были магазин прохладительных напитков Александра Селиванова, его же харчевня, а также магазин готовой одежды братьев Афанасьевых и бакалейный магазин Ивана Бессонова. В 1967 году здание переделали под универсальный магазин Ижевского потребительского общества», — говорится в посте.

Общественники уверены, что «Магнит» располагает возможностями провести более качественный ремонт с сохранением архитектурных особенностей здания. На будущее представитель магазина предложил только один вариант — попробовать согласовать иную концепцию, когда будут делать «редизайн», примерно через пять лет после открытия.

Жители направили обращение в Инспекцию по охране ОКН Рязанской области.