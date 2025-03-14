В историческом здании села Ижевское разместят магазин «Магнит»

Во время ремонта подрядчик нарушил положения градостроительного регламента. Речь идет об отделке фасада металлическими панелями, в то время как законом предусмотрены только кирпичная кладка или штукатурка.

В историческом здании села Ижевское Спасского района разместят магазин «Магнит». Об этом сообщает группа музея крестьянского фотографа Ивана Филатова ВКонтакте.

Во время ремонта подрядчик нарушил положения градостроительного регламента. Речь идет об отделке фасада металлическими панелями, в то время как законом предусмотрены только кирпичная кладка или штукатурка.

Региональный представитель компании заявил, что проект согласован в центральном офисе в Краснодаре, работы оплачены и останавливать их не станут. Юристы при изучении регламента назвали его «недоделанным документом».

«Здание, в котором будет открыт магазин, — это старинные торговые ряды. Редкие старожилы в селе помнят их в первозданном виде — с арочными проемами и ставнями (от них в стенах остались так называемые поворотные кулаки). До революции здесь были магазин прохладительных напитков Александра Селиванова, его же харчевня, а также магазин готовой одежды братьев Афанасьевых и бакалейный магазин Ивана Бессонова. В 1967 году здание переделали под универсальный магазин Ижевского потребительского общества», — говорится в посте.

Общественники уверены, что «Магнит» располагает возможностями провести более качественный ремонт с сохранением архитектурных особенностей здания. На будущее представитель магазина предложил только один вариант — попробовать согласовать иную концепцию, когда будут делать «редизайн», примерно через пять лет после открытия.

Жители направили обращение в Инспекцию по охране ОКН Рязанской области.