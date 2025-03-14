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В храме Василия Рязанского в Песочне рассказали о готовности здания
Напомним, что возведение храма в Песочне началось в 2015 году, в 2023 году здание достроили, на купол возвели крест. Высота храма — 62 метра. Он выше, чем Успенский собор рязанского кремля, а его общая площадь — четыре тысячи квадратных метров. Храм воссоздает облик Спасского собора Старой Рязани, разрушенного во время нашествия Батыя.

В храме Василия Рязанского в Песочне рассказали о готовности здания. Корреспондент РЗН. инфо посетил церковь и пообщался с настоятелем Александром Гривиным.

«Храм состоит из двух приделов: верхнего в честь святителя Василия Рязанского и нижнего в честь Муромской иконы Божией Матери. Верхняя часть еще не готова, там — строительные леса, а нижняя функционирует, в ней проходят службы, за которыми могут молиться до двух тысяч человек. Стены внутри пока голые, но с внешней стороны храм побелили и красный кирпич уже не видно», — поделился протоиерей Александр Гривин.

По его словам, алтарную зону нижнего храма обустроили, а на стенах разместили иконы.

«В скором времени в храм проведут отопление, полным ходом идут работы по установке теплых полов и напольной плитки. Работ в храме святителя Василия Рязанского еще много, и точной даты их окончания нет», — отметил настоятель.

Храм строится на пожертвования людей. Все, кто желает помочь, может перевести средства на карту Сбербанка: +7 (910) 508-80-57. (Гривин Александр Анатольевич).

Напомним, что возведение храма в Песочне началось в 2015 году, в 2023 году здание достроили, на купол возвели крест. Высота храма — 62 метра. Он выше, чем Успенский собор рязанского кремля, а его общая площадь — четыре тысячи квадратных метров. Храм воссоздает облик Спасского собора Старой Рязани, разрушенного во время нашествия Батыя.