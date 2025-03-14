Трамп после разговора с Путиным заявил о высоких шансах разрешения конфликта
Американский лидер добавил, что он во время беседы просил президента России «пощадить полностью окруженные» в Курской области силы ВСУ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости.
В публикации сказано, что Трамп после разговора с Путиным заявил о высоких шансах разрешения ситуации вокруг Украины.
Американский лидер добавил, что он во время беседы просил президента России «пощадить полностью окруженные» в Курской области силы ВСУ.