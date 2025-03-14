Стали известны подробности ЧП на озере в Рязанской области

В воде рыбак провел около часа.

Стали известны подробности ЧП на озере в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что мужчина из Гусь-Хрустального решил порыбачить в Клепиковском районе на озере у деревни Белозерье.

Не рассчитал, что лед на озере уже тонкий, и провалился в воду, стал звать на помощь. Его услышал местный житель, пришел на помощь, но тоже стал проваливаться и вернулся на берег, позвонил в службу спасения.

В воде рыбак провел около часа.

Напомним, мужчину спасли сотрудники МЧС, его госпитализировали.