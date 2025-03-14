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Спасательный отряд РязГМУ «Salus» объявил о наборе добровольцев
Они ищут добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет.

Спасательный отряд РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева и АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» объявили о наборе добровольцев. Об этом сообщили в соцсетях.

Поисковики работают в различных областях, включая ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, предотвращение и тушение пожаров в периоды повышенной пожарной опасности, поисковые работы в лесных массивах и городской среде, спасение животных, высотные и подводные работы, ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение безопасности на спортивных мероприятиях, а также проведение образовательных программ для детей и взрослых.

Они ищут добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет.

Кроме того, приветствуются кандидаты, обладающие навыками в сфере SMM, видеопроизводства, а также имеющие юридическое или бухгалтерское образование.

Отмечается, что для новых участников предусмотрена теоретическая и практическая подготовка, позволяющая получить знания и умения для оказания квалифицированной помощи. В дальнейшем возможно получение квалификации спасателя.

Всем желающим можно написать в личные сообщения группы или по номеру +7 (930) 880-49-38 (WhatsApp*, Telegram).

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России

Фото и видео: группа спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева в «ВК»