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СМИ: в AirPods могут запустить функцию перевода разговора в реальном времени
Функция предполагает, что если англоязычный человек услышит речь, например, на испанском языке, то iPhone переведет этот текст и передаст в AirPods на английском, а затем ответ на английском языке будет переведен на испанский и воспроизведен на iPhone.

Американская корпорация Apple в 2025 году хочет добавить в наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени. Об этом сообщило агентство «Прайм» в пятницу, 14 марта, со ссылкой на Bloomberg.

Функция предполагает, что если англоязычный человек услышит речь, например, на испанском языке, то iPhone переведет этот текст и передаст в AirPods на английском, а затем ответ на английском языке будет переведен на испанский и воспроизведен на iPhone.

Уточняется, что нововведение должно появится в рамках обновления программного обеспечения AirPods и системы iOS.