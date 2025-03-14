СМИ: в AirPods могут запустить функцию перевода разговора в реальном времени

Функция предполагает, что если англоязычный человек услышит речь, например, на испанском языке, то iPhone переведет этот текст и передаст в AirPods на английском, а затем ответ на английском языке будет переведен на испанский и воспроизведен на iPhone.

Американская корпорация Apple в 2025 году хочет добавить в наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени. Об этом сообщило агентство «Прайм» в пятницу, 14 марта, со ссылкой на Bloomberg.

Функция предполагает, что если англоязычный человек услышит речь, например, на испанском языке, то iPhone переведет этот текст и передаст в AirPods на английском, а затем ответ на английском языке будет переведен на испанский и воспроизведен на iPhone.

Уточняется, что нововведение должно появится в рамках обновления программного обеспечения AirPods и системы iOS.