С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 399 рязанцев
К административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами госвласти Рязанской области.
С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 399 рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
К административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1 362 700 рублей.