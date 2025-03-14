Рязанские власти заступились за семью с миграционной историей, получившую жилье
Соответствующий пост выложил в своих соцсетях глава Скопинского района Михаил Ромодин.
Рязанские власти заступились за семью с миграционной историей, получившую жилье. Соответствующий пост выложил в своих соцсетях глава Скопинского района Михаил Ромодин.
«Тема вручения семье Искандаровых свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья вызвала у определенной части нашего населения нездоровую реакцию. В этой ситуации промолчать не могу и вынужден ее прокомментировать», — написал он.