Рязанские власти заступились за семью с миграционной историей, получившую жилье

Соответствующий пост выложил в своих соцсетях глава Скопинского района Михаил Ромодин.

Рязанские власти заступились за семью с миграционной историей, получившую жилье. Соответствующий пост выложил в своих соцсетях глава Скопинского района Михаил Ромодин.

«Тема вручения семье Искандаровых свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья вызвала у определенной части нашего населения нездоровую реакцию. В этой ситуации промолчать не могу и вынужден ее прокомментировать», — написал он.