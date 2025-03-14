Рязанские полицейские депортировали и выдворили из страны семерых иностранцев

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из страны семерых иностранцев. Об этом пишет УМВД по региону.

Депортации подверглись шесть бывших заключенных, чье нахождение в России было признано нежелательным. Ранее иностранцы получили судимости за различные преступления — незаконный оборот наркотиков, грабеж, кражи, угрозу убийством и организацию нелегальной миграции.

Одного гражданина страны Закавказья полицейские уличили в нарушении правил въезда или пребывания на территории РФ, суд назначил ему наказание в виде штрафа и административного выдворения.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.