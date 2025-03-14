Рязанские кадровики рассказали о признаках скорого увольнения работника

Отмечается, что главный сигнал — это потеря интереса сотрудника к работе и безразличие.

Рязанские кадровики рассказали о признаках скорого увольнения работника. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что главный сигнал — это потеря интереса сотрудника к работе и безразличие. Также следует обратить внимание на снижение качества выполняемых обязанностей и безразличие. Третьим признаком назвали апатию и пассивность. Еще один факт — демонстрация недовольства.

По мнению опрошенных специалистов HR, о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.

Помимо прочего выделяют отказ от коммуникаций и снижение работоспособности, непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей.