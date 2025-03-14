Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в работе председателей трех ТСЖ
Установлено, что товариществами собственников жилья допущены факты нарушения состава, сроков и периодичности размещения информации в системе ГИС ЖКХ.
Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в работе председателей трех ТСЖ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что товариществами собственников жилья допущены факты нарушения состава, сроков и периодичности размещения информации в системе ГИС ЖКХ.
Председателей трех ТСЖ, допустивших несвоевременное и неполное размещение сведений, привлекли к дисциплинарной ответственности.