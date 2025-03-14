Рязанку отправят в колонию за незаконный сбыт героина

Ей назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

Рязанку отправят в колонию за незаконный сбыт героина. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2024 года 38-летняя осужденная по указанию неизвестного забрала из тайника-закладки запрещенное вещество для дальнейшего сбыта. Преступную деятельность пресекла полиция.

Женщину признали виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Ей назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.