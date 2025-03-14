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Рязанец взломал аппарат по продаже воды и похитил из него деньги
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанец взломал аппарат по продаже воды и похитил из него деньги. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился владелец водомата в поселке Листвянка. Он рассказал, что местные жители заметили на корпусе повреждения. Выяснилось, что из устройства украли купюроприемник, в котором было более четырех тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили следы взломщика и выяснили, что преступлению причастен ранее судимый 44-летний местный житель. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, мужчина выпивал вечером. Когда алкоголь закончился, он взял слесарный инструмент и решил вскрыть устройство. Полученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.