Рязань заняла 37 строчку рейтинга самых хоккейных городов России

Первое место занял Магнитогорск. За ним идут Челябинск и Омск. На последней строчке разместилась Самара.

Рязань заняла 37 строчку рейтинга самых хоккейных городов России. Таблицу по собственным критериям составило издание sports.ru.

Всего в оценке принимали участие 43 города, в которых выступает хотя бы одна команда из сильнейших лиг страны — КХЛ и ВХЛ.

Первое место занял Магнитогорск. За ним идут Челябинск и Омск. На последней строчке разместилась Самара.