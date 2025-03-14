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Россияне массово пожаловались на сбой в работе App Store
По информации пользователей, во время поиска сервис выдает ошибку «Не удалось подключиться».

Россияне массово пожаловались на сбой в работе App Store. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

По информации пользователей, во время поиска сервис выдает ошибку «Не удалось подключиться». Остальные функции работают исправно.

Такую же проблему заметили на компьютерах под управлением macOS.

Отмечается, что владельцы аккаунтов в других странах не заявляли о сбое.

Причины пока неизвестны. Ожидается, что Apple устранит проблему в ближайшее время. Компания пока не давала комментариев по этому вопросу.