Россиянам рассказали, как продлить майские праздники
По словам эксперта, продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля.
Россиянам рассказали, как продлить майские праздники. Советами
По ее словам, продолжительность праздников можно увеличить, взяв отгул на последние рабочие дни апреля.
«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года», — отметила эксперт.
Она добавила, что в таком случае отдохнуть можно будет с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней.
Кроме того, Ольга Владимирова уточнила, что взять отпуск в апреле будет выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, потому что в этом месяце будет 22 рабочих дня.