Россиянам рассказали, как продлить майские праздники

По словам эксперта, продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля.

Россиянам рассказали, как продлить майские праздники. Советами поделилась с РИА Новости в пятницу, 14 марта, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

По ее словам, продолжительность праздников можно увеличить, взяв отгул на последние рабочие дни апреля.

«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года», — отметила эксперт.

Она добавила, что в таком случае отдохнуть можно будет с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней.

Кроме того, Ольга Владимирова уточнила, что взять отпуск в апреле будет выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, потому что в этом месяце будет 22 рабочих дня.