Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к теплому сезону

Переобувать машину нужно только тогда, когда среднесуточная температура воздуха установилась стабильно выше +5…+7°C.

Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к теплому сезону. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Переобувать машину нужно только тогда, когда среднесуточная температура воздуха установилась стабильно выше +5…+7°C.

Стоит проверить исправность двигателя, так как зимой из-за температурных перепадов некоторые его узлы могут достигать значений выше 100 °C, что негативно влияет на их состояние.

Кроме того, следует осмотреть электрику, потому что холодное время года становится серьезным испытанием для аккумуляторной батареи.

Специалисты также рекомендуют подготовить кузов автомобиля: отвезти его на мойку, осмотреть на наличие сколов, а также проверить днище машины.

Помимо этого, водителю следует убедиться в исправности стеклоочистителей, осмотреть стекла и уровень различных жидкостей.