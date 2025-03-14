Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Север».
Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Север».
Как уточнили в публикации, Украина потеряла в Курской области за сутки более 260 человек. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.