Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Как уточнили в публикации, Украина потеряла в Курской области за сутки более 260 человек. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.