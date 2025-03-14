Российские работодатели стали чаще назначать премии сотрудникам

Это связано с дефицитом кадров на рынке труда.

Российские работодатели стали чаще назначать премии сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора группы консультирования по управлению персоналом «Б1» Дарину Соколову.

Это связано с дефицитом кадров на рынке труда.

Упор делается на ежемесячные и ежеквартальные выплаты, в то время как ежегодное премирование используется реже.

«Если по-простому говорить, у рабочих выплата по кредиту каждый месяц, а не раз в квартал», — объяснила логику такого подхода эксперт.