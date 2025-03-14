Полиция рассказала подробности аварии возле рязанской школы
В результате происшествия пострадал 18-летний водитель.
Полиция рассказала подробности аварии возле рязанской школы. Информацию опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
ДТП случилось днем 13 марта напротив дома 47/1 по улице Островского. По предварительной информации, 20-летняя рязанка за рулем ВАЗ-2114 столкнулась с автомобилем той же модели под управлением 18-летнего местного жителя.
В результате происшествия молодому человеку потребовалась помощь врачей.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее об аварии сообщили в соцсетях.