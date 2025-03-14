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Песков: Путин через спецпосланника США передал дополнительные сигналы для Трампа
Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для лидера США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для лидера США Дональда Трампа. Его слова передало РИА Новости.

Песков отметил, что Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию конфликта, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ.

Уточняется, Россия получила от США дополнительную информацию по Украине.

Песков добавил, что точное время разговора двух лидеров пока не согласовано.