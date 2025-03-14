На разворотных кругах общественного транспорта в Рязани провели работы

Сотрудники привели в порядок разворотные круги на ООТ «улице Новоселов, 60» и «11-я городская горбольница»

На разворотных кругах общественного транспорта в Рязани провели работы. Об этом сообщила пресс-служба МУП «УРТ» в соцсетях.

Сотрудники привели в порядок разворотные круги на ООТ «улице Новоселов, 60» и «11-я городская горбольница», очистив их от мусора и грязи.

Отмечается, что работы продолжат в дальнейшем.

Фото: группа МУП «УРТ» «ВКонтакте»