На разворотных кругах общественного транспорта в Рязани провели работы
Сотрудники привели в порядок разворотные круги на ООТ «улице Новоселов, 60» и «11-я городская горбольница»
На разворотных кругах общественного транспорта в Рязани провели работы. Об этом сообщила пресс-служба МУП «УРТ» в соцсетях.
Сотрудники привели в порядок разворотные круги на ООТ «улице Новоселов, 60» и «11-я городская горбольница», очистив их от мусора и грязи.
Отмечается, что работы продолжат в дальнейшем.
Фото: группа МУП «УРТ» «ВКонтакте»