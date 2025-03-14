Москву и область снова атаковали украинские беспилотники

Москву и область снова атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что силами ПВО уничтожено четыре БПЛА, летевших на Москву.

Один из БПЛА попал в элитную многоэтажку на Киевской улице в районе Кутузовского проспекта. Другой — врезался в ЖК «Южная Битца». Третий — устроил пожар на крыше дома на улице Лестева.

В Балашихе очевидцы нашли на дороге рядом с жилыми домами либо часть ракеты от ПВО, либо обломок кустарного дрона.