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Москву и область снова атаковали украинские беспилотники

Москву и область снова атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что силами ПВО уничтожено четыре БПЛА, летевших на Москву.

Один из БПЛА попал в элитную многоэтажку на Киевской улице в районе Кутузовского проспекта. Другой — врезался в ЖК «Южная Битца». Третий — устроил пожар на крыше дома на улице Лестева.

В Балашихе очевидцы нашли на дороге рядом с жилыми домами либо часть ракеты от ПВО, либо обломок кустарного дрона.

Видео можно посмотреть по ссылке.