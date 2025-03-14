Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце молодежи покажут спектакль «Принц в виртуальном мире».

В художественному музее состоится концерт «Барокко в зеркалах эпох», а на сцене МКЦ выступит оркестр ОТТА с инструментальным шоу «Стиль и гармония Поля Мориа XXI века».

В МКЦ также выступит Hard Rock Orchestra с программой «Nirvana». Во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт SHAMAN.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начнет работу групповая выставка «Элементы», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Громче города».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».