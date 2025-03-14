Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Во дворце молодежи покажут спектакль «Принц в виртуальном мире».
В художественному музее состоится концерт «Барокко в зеркалах эпох», а на сцене МКЦ выступит оркестр ОТТА с инструментальным шоу «Стиль и гармония Поля Мориа XXI века».
В МКЦ также выступит Hard Rock Orchestra с программой «Nirvana». Во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт SHAMAN.
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начнет работу групповая выставка «Элементы», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Громче города».
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