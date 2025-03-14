Кошка из Рязанского центра народного творчества вошла в лидеры Всероссийского конкурса

Кошка Ефросинья вошла в тройку лидеров в полуфинале конкурса «Хвостатый хранитель.2.0».

Кошка из Рязанского центра народного творчества вошла в лидеры Всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Кошка Ефросинья вошла в тройку лидеров в полуфинале конкурса «Хвостатый хранитель.2.0». Лидером голосования стала кошка Машуня из Городского культурного центра Пскова, на втором месте — Пони Карамелька из музея-заповедника «Царское Село».

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества