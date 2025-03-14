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К премьере фильма «Пальма 2» Авито запустил проект в поддержку бездомных животных

20 марта 2025 года в прокат выйдет семейная картина «Пальма 2». Сиквел продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее новом друге — медвежонке по имени Мансур. Зрителей ждут приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

К премьере Авито и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству. В специальном разделе на Авито каждый желающий сможет узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным «Ника», реализующий различные программы по помощи брошенным животным с 2011 года.

Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с питомцами, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие хвостатым.

«Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Фильм „Пальма 2“ — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — прокомментировал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства кинокомпании «Централ Партнершип» с Авито — компанией, которая уделяет особое внимание благотворительной помощи.

Кадр из фильма «Пальма 2»