К премьере фильма «Пальма 2» Авито запустил проект в поддержку бездомных животных

20 марта 2025 года в прокат выйдет семейная картина «Пальма 2». Сиквел продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее новом друге — медвежонке по имени Мансур. Зрителей ждут приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.
К премьере Авито и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству. В
Помимо этого, на
«Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Фильм „Пальма 2“ — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — прокомментировал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства кинокомпании «Централ Партнершип» с Авито — компанией, которая уделяет особое внимание благотворительной помощи.
Кадр из фильма «Пальма 2»