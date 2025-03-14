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К 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой открылась выставка

Выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой», организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, открылась 13 марта.

Экспозиция представляет ретроспективный взгляд на историю отечественного кинематографа через призму творчества женщин-режиссеров, среди которых Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская, Надежда Кошеверова, Кира Муратова и представительницы нового кинематографического поколения.

Посетители смогут увидеть эскизы к фильмам, фотографии со съемок, фотопробы, афиши, документы, включая сценарии выдающихся женщин-режиссеров. Выставка делится на несколько частей, одна из которых посвящена Татьяне Лиозновой — легендарной фигуре советского кино.

«Мы поддерживаем проекты, помогающие сохранить и переосмыслить культурное наследие. Татьяна Лиознова создала серию великолепных полнометражных фильмов, ставших классикой кинематографа и по-прежнему формирующих культурный код. Один из ее шедевров — „17 мгновений весны“ — глубоко и точно передающий философию времени, оттенки человеческих чувств и формирующий базовые ценности поколения. Выставка познакомит посетителей не только с творчеством режиссера. Она затронет и работу других выдающихся женщин советского времени, которые стали первыми в мужском мире режиссуры и завоевали любовь зрителей», — поделилась старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.