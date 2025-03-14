Генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс больше не рассматривается

Рютте ответил согласием на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс больше не рассматривается. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рютте ответил согласием на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Он добавил, что отношения Запада с Россией в конечном итоге должны нормализоваться после окончания боевых действий на Украине.