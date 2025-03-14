Fox News: в США допустили возможность закрепления Донбасса и Крыма за Россией
Отмечается, что США не исключают возможность закрепления суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по Украине.
В США допустили возможность закрепления Донбасса и Крыма за Россией. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на телеканал Fox News.
Отмечается, что США не исключают возможность закрепления суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по Украине.
В настоящее время ведутся обсуждения по поиску путей для урегулирования конфликта.