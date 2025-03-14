Fox News: в США допустили возможность закрепления Донбасса и Крыма за Россией

Отмечается, что США не исключают возможность закрепления суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по Украине.

В США допустили возможность закрепления Донбасса и Крыма за Россией. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что США не исключают возможность закрепления суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по Украине.

В настоящее время ведутся обсуждения по поиску путей для урегулирования конфликта.