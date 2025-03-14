Евросоюз планирует создать фонд военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро

Первоначально предлагается выделить 5 млрд евро на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Евросоюз планирует создать фонд военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро на основе добровольного участия для обхода вето со стороны Венгрии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Euractiv.

Первоначально предлагается выделить 5 млрд евро на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также средства будут рассчитаны на противовоздушную оборону, ракеты, дроны, истребители, обслуживание оборудования и «нелетальную поддержка».

Участие стран будет определяться «в соответствии со своим экономическим весом». В документе также упоминается о «вкладе в гарантии безопасности», но подробности не приводятся.

Ответить на предложение по участию в фонде должен поступить до 30 апреля.