Дворы рязанских новостроек начали готовить к весне

С наступлением теплой погоды во всех жилых комплексах компании «Мармакс» начинаются работы по подготовке растений к сезону: обработка деревьев и кустарников от насекомых, которые могут навредить, подкормка удобрениями, санитарная и формирующая обрезка ветвей. Проводится уборка территории, обрабатывается газон с помощью скарификации и аэрации, при необходимости высаживаются новые растения на замену не пережившим зиму. К концу весны начинается запуск систем автоматического полива.

Проводимые работы позволяют обеспечить максимально комфортную смену сезонов для растений, сохраняя красивый вид дворов для жителей круглый год.

Озеленение территорий в комплексах проводится в рамках концепции «двор-парк».

Собственный штат сотрудников управляющей компании включает садовников, на некоторые сезонные работы привлекаются профессиональные подрядчики. Это позволяет качественно содержать большие территории дворов-парков в том виде, который изначально разработан инженерами и дизайнерами по ландшафту.