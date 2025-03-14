Для российских товаров предложили выделить лучшие полки в магазинах

Соответствующий проект внесут в Госдуму.

Для российских товаров предложили выделить лучшие полки в магазинах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Татьяны Буцкой с просьбой обеспечить внесение соответствующей инициативы в Госдуму на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По словам депутата, отечественные производители способны создавать качественные и актуальные товары, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами, однако необходимо обеспечить им доступ к лучшим местам на полках магазинов и маркетплейсов.