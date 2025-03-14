Бастрыкин запросил доклад из-за нарушения прав жильцов домов в Рязанской области

В приемную обратился житель поселка по вопросу ненадлежащего обслуживания двух многоквартирных домов по улице Октябрьской.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов двух многоквартирных домов в рабочем поселке Павелец Рязанской области. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба Информационного центра СК РФ в соцсетях.

В приемную обратился житель поселка по вопросу ненадлежащего обслуживания двух многоквартирных домов по улице Октябрьской. Их построили в 1970 году.

В 2025 году подрядчик начал ремонтировать крыши зданий.

«Однако демонтаж старых вентиляционных каналов и газоходов осуществлен не будет, несмотря на их аварийное состояние», — отметили в посте.

При этом, как указано в публикации, жильцы на протяжении нескольких лет жалуются на неисправность оборудования.

В СУ СКР по Рязанской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следкома Алексею Медведкову доложить о ее результатах.