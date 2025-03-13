Жителя Рыбновского района осудили за хранение наркотиков

Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Жителя Рыбновского района осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в мае 2024 года 35-летний мужчина нашел кусты дикорастущей конопли, нарвал ее, высушил и хранил для личного потребления.

У рязанца изъяли более 117 граммов запрещенного вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.