В Сасове прокуратура помогла обеспечить инвалида лекарствами

По данным прокуратуры, 68-летний мужчина-инвалид 1 группы не был обеспечен льготными лекарствами и покупал их за свой счет.

В Сасове прокуратура помогла обеспечить инвалида лекарствами. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным прокуратуры, 68-летний мужчина-инвалид 1 группы не был обеспечен льготными лекарствами и покупал их за свой счет.

Прокуратура внесла представление, возбудила в отношении исполняющего обязанности главного врача ГБУ РО «Сасовский ММЦ» дело об административном правонарушении. Медика оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Также с больницы взыскали более 26 тыс. рублей для погашения ущерба мужчины.