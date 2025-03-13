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В рязоблдуме обсудили вопросы соблюдения в регионе антимонопольного законодательства
В среду, 12 марта, в региональном парламенте состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области за 2024 год».

В среду, 12 марта, в региональном парламенте состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области за 2024 год». Об основных направлениях работы депутатам рассказал глава ведомства Юрий Гребнев, сообщила пресс-служба облдумы.

Он уточнил, что полномочия антимонопольного органа включают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, государственными закупками, рекламой, регулирование естественных монополий, разработку и реализацию государственной политики в сфере конкуренции, ведение реестра недобросовестных поставщиков (РНП).

Руководитель Управления подчеркнул, что отдельное внимание в прошлом году уделили обращению с твердыми коммунальными отходами. По словам Юрия Гребнева, от управляющих компаний поступило несколько жалоб на работу регионального оператора, в том числе связанных с невывозом крупногабаритных отходов в течение длительного времени. Уполномоченным органом были выданы соответствующие предписания, оператор привлечен к административной ответственности.

Заслушав доклад, парламентарии задали интересующие их вопросы. Дмитрий Боронтов напомнил, что депутаты в своих округах активно контролируют ход реализации национальных проектов, лично выезжают на объекты. Он привел примеры недобросовестных подрядчиков, неоднократно нарушавших установленные сроки, и добавил, что, несмотря на расторжение контрактов, они не были внесены в РНП.

Начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области сообщил, что каждый такой случай ведомство рассмотрит в индивидуальном порядке.

Денис Сидоров поинтересовался, как антимонопольный орган борется с компаниями, поставляющими некачественную и фальсифицированную продукцию в учреждения социальной сферы. По данным руководителя Управления, в 2024 году административные материалы были составлены в отношении 10 хозяйствующих субъектов и направлены на рассмотрение в мировой суд.

Татьяна Баринова подняла тему капремонта в многоквартирных домах. Она сделала акцент на том, что прокуратурой области были выявлены нарушения, допущенные региональным фондом капремонта при проведении торгов, а также искусственное укрупнение лотов.

Парламентарий попросила рассказать о результатах рассмотрения вопроса антимонопольной службой. Юрий Гребнев ответил, что по данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, выдано предписание, за исполнением которого будет осуществляться контроль.

Кроме того, парламентарии спрашивали о соблюдении баланса между федеральными торговыми сетями и региональными предприятиями розничной торговли, регулировании тарифов и цен. Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению.

Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин предложил Юрию Гребневу подключиться к работе над документом и предоставить дополнительную информацию о деятельности антимонопольной службы, демонстрирующую динамику по каждому из направлений.

«Сегодня мы ведем диалог с целью повышения эффективности государственного контроля за недобросовестными подрядчиками, необоснованным повышением цен. Считаю необходимым сосредоточить усилия на выстраивании четких требований к поставщикам товаров и услуг, создать условия для работы местных предприятий. В Рязанской области, например, сильнейший АПК, наша продукция высоко ценится в регионе и за его пределами.

Важно, чтобы вопросы, касающиеся повышения качества жизни людей, их безопасности, были первоочередными для органов власти всех уровней, в том числе для федеральных структур, находящихся на территории региона. Здесь работа должна быть совместной, на один результат. Жители ждут от нас конкретных действенных мер. Это наша общая задача», — подчеркнул Аркадий Фомин.