В Рязанском районе обнаружили осколочную гранату

Предположительно она относится к временам Первой мировой войны.

В Рязанском районе во время хозработ в селе Шумашь обнаружили осколочную гранату. Об этом пресс-служба Росгвардии.

Предположительно она относится к временам Первой мировой войны.

Сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии осмотрели боеприпас и выяснили, что корпус гранаты не содержит взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания.

Находка не представляла опасности для окружающих, ее передали полицейским.