В Рязанском районе обнаружили осколочную гранату
Предположительно она относится к временам Первой мировой войны.
В Рязанском районе во время хозработ в селе Шумашь обнаружили осколочную гранату. Об этом пресс-служба Росгвардии.
Предположительно она относится к временам Первой мировой войны.
Сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии осмотрели боеприпас и выяснили, что корпус гранаты не содержит взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания.
Находка не представляла опасности для окружающих, ее передали полицейским.