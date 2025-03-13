В Рязанской области мужчину выгнали из дома, угрожая убийством

Инцидент произошел в Новомичуринске.

В Рязанской области мужчину выгнали из дома, угрожая убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Новомичуринске. По данным полиции, 53-летний житель поселка Пронск приехал в Новомичуринск по делам и случайно на улице встретил 45-летнего знакомого. Мужчины решили отметить встречу. Дома у 45-летнего жителя города мужчины употребляли спиртное и в какой-то момент поссорились из-за старых долгов.

В результате хозяин попросил гостя покинуть дом, но тот схватил нож и пригрозил зарезать приятеля.

Возбудили уголовное дело.