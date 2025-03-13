В Рязанской области мужчина убил знакомого и поджег его дом

Пожар заметили и потушили соседи убитого.

В Рязанской области мужчина убил знакомого и поджег его дом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в Спасском районе. 39-летний мужчина зарезал знакомого во время конфликта и попытался скрыть преступление. Он попытался поджечь дом погибшего: развел огонь на газовой плите, используя горючие материалы.

Пожар заметили и потушили соседи убитого.

Суд назначил убийце наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.