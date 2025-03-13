В Рязани провели семинар по продвижению профсоюзной деятельности

Специалисты Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ провели обучающий семинар для ответственных за информационную работу в первичных профсоюзных организациях. На площадке семинара собрались ответственные за информационное направление и те, кто ведет социальные сети медицинских организаций. Мероприятие было посвящено актуальной теме минимизации затрат при максимальной эффективности в информационной работе.

Основной целью семинара стало повышение уровня компетенций специалистов в области информационной работы, а также обмен опытом и лучшими практиками. Участники обсудили, как эффективно использовать ограниченные ресурсы для достижения максимальных результатов в продвижении профсоюзной деятельности и укреплении имиджа Профсоюза.

Ключевыми темами семинара стали:

оптимизация работы в социальных сетях

минимизация затрат на информационную работу

примеры успешных кампаний с минимальным бюджетом

новые технологии в информационной работе

обсуждение ошибок при ведении соцсетей и способов их избежать в будущем.

В практической части семинара участники проанализировали эффективность профсоюзных сообществ для нового взгляда на ведение собственных социальных сетей.

Семинар прошел в динамичной и интерактивной форме, с активным участием слушателей. Обратная связь от участников показала высокую оценку практической пользы полученной информации. Организаторы выражают надежду, что приобретенные знания помогут участникам более эффективно выстраивать информационную работу в своих организациях.