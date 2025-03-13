В Рязани провели семинар по продвижению профсоюзной деятельности

Специалисты
Основной целью семинара стало повышение уровня компетенций специалистов в области информационной работы, а также обмен опытом и лучшими практиками. Участники обсудили, как эффективно использовать ограниченные ресурсы для достижения максимальных результатов в продвижении профсоюзной деятельности и укреплении имиджа Профсоюза.
Ключевыми темами семинара стали:
- оптимизация работы в социальных сетях
- минимизация затрат на информационную работу
- примеры успешных кампаний с минимальным бюджетом
- новые технологии в информационной работе
- обсуждение ошибок при ведении соцсетей и способов их избежать в будущем.
В практической части семинара участники проанализировали эффективность профсоюзных сообществ для нового взгляда на ведение собственных социальных сетей.
Семинар прошел в динамичной и интерактивной форме, с активным участием слушателей. Обратная связь от участников показала высокую оценку практической пользы полученной информации. Организаторы выражают надежду, что приобретенные знания помогут участникам более эффективно выстраивать информационную работу в своих организациях.