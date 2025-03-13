Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
13°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
ЦБ USD 86.62 -0 14/03
ЦБ EUR 94.26 0.29 14/03
Нал. USD 88.00 / 88.00 13/03 18:25
Нал. EUR 96.10 / 97.00 13/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
11 426
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
11 014
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
20 150
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
31 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани провели семинар по продвижению профсоюзной деятельности

Специалисты Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ провели обучающий семинар для ответственных за информационную работу в первичных профсоюзных организациях. На площадке семинара собрались ответственные за информационное направление и те, кто ведет социальные сети медицинских организаций. Мероприятие было посвящено актуальной теме минимизации затрат при максимальной эффективности в информационной работе.

Основной целью семинара стало повышение уровня компетенций специалистов в области информационной работы, а также обмен опытом и лучшими практиками. Участники обсудили, как эффективно использовать ограниченные ресурсы для достижения максимальных результатов в продвижении профсоюзной деятельности и укреплении имиджа Профсоюза.

Ключевыми темами семинара стали:

  • оптимизация работы в социальных сетях
  • минимизация затрат на информационную работу
  • примеры успешных кампаний с минимальным бюджетом
  • новые технологии в информационной работе
  • обсуждение ошибок при ведении соцсетей и способов их избежать в будущем.

В практической части семинара участники проанализировали эффективность профсоюзных сообществ для нового взгляда на ведение собственных социальных сетей.

Семинар прошел в динамичной и интерактивной форме, с активным участием слушателей. Обратная связь от участников показала высокую оценку практической пользы полученной информации. Организаторы выражают надежду, что приобретенные знания помогут участникам более эффективно выстраивать информационную работу в своих организациях.