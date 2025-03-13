В Рязани прошли рейды по противопожарной безопасности
В связи с наступлением пожароопасного периода в Рязани проводится работа с населением с целью предупреждения пожаров.
В Рязани прошли рейды по противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях в четверг, 13 марта.
Сотрудники Советской префектуры провели рейд в 1-м, 2-м районах поселка Борки. Они напомнили жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Кроме этого, на досках объявлений разместили памятки о пожарной безопасности.
Также организована работа с жителями частного сектора в микрорайоне Солотча.
Сотрудники префектуры порекомендовали обратить особое внимание на уборку прилегающих домовых территорий. На информационных досках микрорайона вывесили буклеты.
Кроме того, рязанцам напомнили про запрет пала сухой травы и административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.