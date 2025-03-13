В российских войсках появятся «штурмовые» комплекты питания
Новый комплект индивидуального питания будет предназначен для бойцов штурмовых групп. Он будет весить не более 1,5 кг и содержать всю суточную норму калорий.
В российских войсках появятся «штурмовые» комплекты питания. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, новый комплект индивидуального питания будет предназначен для бойцов штурмовых групп. Он будет весить не более 1,5 кг и содержать всю суточную норму калорий.
Отмечается, что вопрос обеспечения войск такими ИРП решат в короткие сроки.