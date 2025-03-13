В России на рынке автомобилей сократилось количество люксовых марок

По данным «Автостата», в прошлом году их было шесть, в 2025 осталось четыре.

В России на рынке автомобилей сократилось количество люксовых марок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Автостат».

По данным агентства, в прошлом году их было шесть, в 2025 осталось четыре.

За январь и февраль не было продано ни одного нового автомобиля Maserati и Aston Martin. В феврале самым популярным премиум-брендом стал Rolls-Royce с результатом 11 проданных автомобилей. Далее в марочном рейтинге с одинаковым результатом идут Bentley и Lamborghini (по семь единиц), также за месяц было реализовано три новых Ferrari.