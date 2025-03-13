В России хотят ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг предложил ввести поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых есть смартфоны, ноутбуки, портативные фонари, розетки, а также некоторые осветительные приборы.

В России с 1 сентября хотят ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков. С предложением выступил Минпромторг, передало РИА Новости.

Министерство хочет ввести поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых есть смартфоны, ноутбуки, портативные фонари, розетки, а также некоторые осветительные приборы.

С 1 сентября планируют установить требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года — начать наносить средства идентификации.